Cengiz Ünder düğümü çözülüyor! Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin Marsilya ile anlaşması sonrasında İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Fenerbahçe'de uzun süredir transfer gündeminin başında yer alan Cengiz Ünder belirsizliği sona eriyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler Cengiz Ünder transferi için oyuncunun kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı.

İstanbul'a gelecek

Milli yıldızın sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmeye hazırlandığı belirtildi.

15 milyon euro bonservis

Öte yandan RMC Sport'un haberine göre bu transfer için Fenerbahçe, Fransız ekibine 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.