Cengiz Ünder için Zenit iddiası

Haber Merkezi

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını büyük ölçüde bitirmiş olsa da takımdan gidecekler de belirlenmeye başlıyor.

Sarı-lacivertlilerin yollarını ayırmak istediği Cengiz Ünder, Beşiktaş ile anlaşamamıştı. İtalya'dan Torino ve Fransa'dan Lens de Cengiz'e talip oldu. Ancak iki takım da kiralayıp maaşının büyük bölümünü Fenerbahçe'nin ödemesini isteyince anlaşma sağlanamadı.

Avrupa'da transfer dönemi bitti ancak Rusya seçeneği masada.

ZENIT İLGİLENİYOR

Fenerbahçe ile yakın ilişkileri olan Zenit'in, 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Cengiz Ünder, bu sezon 8 maçta forma giydi ve yalnızca 162 dakika süre alabildi.