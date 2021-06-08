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    Chelsea, Haaland için fiyat yükseltti

    Şampiyonlar Lig’i galibi Chelsea’de transfer hazırlıkları sürüyor. Önümüzdeki sene Premier Lig’de şampiyonluk isteyen Chelsea yönetimi, Haaland için teklifini yükseltti.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 10:23
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    Chelsea, Haaland için fiyat yükseltti

    İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, yeni sezon öncesi Haaland transferi için Dortmund’un kapısını farklı bir teklifle çalacak.

    ABRAHAM + PARA

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadroda düşünülmeyen Tammy Abraham, Haaland transferinde kullanılacak. Dortmund’un kapısını Abraham ve bir miktar parayla çalacak olan Chelsea, Dortmund’un bu teklifi kabul etmemesi halinde Abraham’ı 40 milyon euroya satılığa çıkaracak.

    Chelsea, Haaland için fiyat yükseltti #1

    27 MAÇ 7 GOL 1 ASİST

    Alman ekibinin bu teklifin resmiyete dökülmesinden sonra vereceği cevap merakla bekleniyor.

    Chelsea ile bu sezon 27 maça çıkan Abraham, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

    Chelsea, Haaland için fiyat yükseltti #2

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