Chelsea, Haaland için fiyat yükseltti

Şampiyonlar Lig’i galibi Chelsea’de transfer hazırlıkları sürüyor. Önümüzdeki sene Premier Lig’de şampiyonluk isteyen Chelsea yönetimi, Haaland için teklifini yükseltti.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, yeni sezon öncesi Haaland transferi için Dortmund’un kapısını farklı bir teklifle çalacak.

ABRAHAM + PARA

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadroda düşünülmeyen Tammy Abraham, Haaland transferinde kullanılacak. Dortmund’un kapısını Abraham ve bir miktar parayla çalacak olan Chelsea, Dortmund’un bu teklifi kabul etmemesi halinde Abraham’ı 40 milyon euroya satılığa çıkaracak.

27 MAÇ 7 GOL 1 ASİST

Alman ekibinin bu teklifin resmiyete dökülmesinden sonra vereceği cevap merakla bekleniyor.

Chelsea ile bu sezon 27 maça çıkan Abraham, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.