Chelsea, Yeni Mbappe'ye kafayı taktı! Transfere adım adım yaklaşıldı İngiliz devi Chelsea, Monaco'nun 'Yeni Mbappe' denilen yıldız adayı Malamine Efekele'ye talip oldu.

ensonhaber.com

Chelsea, 'Yeni Mbappe' olarak anılan genç yıldızın peşine düştü...

Foot Mercato'nun haberine göre The Blues, Monaco'nun yıldızı Malamine Efekele'ye talip oldu.

19 yaşındaki kanat oyuncusunun 300 bin euroluk piyasa değeri bulunuyor. Genç futbolcu bu sezon hiçbir lig maçında forma giymedi.

1.80'lik futbolcu son olarak Fransa U-20 takımına seçildi. İlk maçına Çek Cumhuriyeti karşısında çıkması bekleniyor.

Mbappe'yi de Monaco yetiştirdi

Hatırlanacağı üzere Monaco'da yetişen Kylian Mbappe, dünya yıldızı adayı olarak öne çıkmış ve 2018 yılında 180 milyon euroya PSG'ye transfer olmuştu.