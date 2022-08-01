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    Cicaldau ve Ömer Bayram'a yol gözüktü

    Cicaldau ve Ömer Bayram'a yol gözüktü

    Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Alexandru Cicaldau ve Ömer Bayram’ı yeni sezon planları arasından çıkardı.
    • 01.08.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 17:17
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    Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray’da gelecek sezonda kadroda yer almayacak isimler yavaş yavaş belli oluyor.

    Galatasaray'da yeni sezon öncesinde teknik direktör Okan Buruk, yönetime sunduğu raporda, iki ismi kadroda düşünmediğini bildirdi.

    Cicaldau ve Ömer Bayram a yol gözüktü #1

    Kadroda düşünmüyor

    Okan Buruk geçen sezon 6.5 milyon euroya transfer edilen Alexandru Cicaldau ile 2018 yılından beri Galatasaray'da olan Ömer Bayram'ın kamp performansını beğenmedi.

    Genç çalıştırıcı, iki ismin yeni sezon planlamasında olmayacağını yönetime bildirdi.

    Cicaldau ve Ömer Bayram a yol gözüktü #2

    İkisine de talipler var

    Süper Lig temsilcileri Gaziantep FK, Giresunspor ve Karagümrük'ün Ömer Bayram ile ilgilendiği, 31 yaşındaki futbolcunun bu takımlardan birine transfer olacağı düşünülüyor.

    Galatasaray'ın 25 yaşındaki Rumen futbolcusu Cicaldau’ya yine Karagümrük'ün yanı sıra Sivasspor ile Kasımpaşa talip oldu. Ayrıca İtalya ve Romanya'dan da Cicaldau ile ilgilenen kulüpler olduğu öğrenildi.

    Başkan Dursun Özbek'in Ömer Bayram'ın bonservisiyle, Cicaldau'nun ise kiralık olarak gönderilmesi için görüşmelere başlaması bekleniyor.

    Cicaldau ve Ömer Bayram a yol gözüktü #3

    Ömer Bayram'dan sitem

    Öte yandan Ömer Bayram'ın, kendisi hakkında çıkan ayrılık haberlerinin ardından Twitter hesabından yaptığı beğeni de dikkat çekti.

    Tecrübeli futbolcu istatistiklerinin paylaşıldığı gönderiye like atarken bunun bir sitem olduğu düşünüldü.

    Cicaldau ve Ömer Bayram a yol gözüktü #4


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