Çılgın iddia: Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönüyor Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen ve geleceği merak konusu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri dönecek. İşte detaylar...

Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak edilirken Güney Amerika basınından sürpriz bir iddia geldi. Cristiano Ronaldo'nun, futbolculuk kariyerinin bitmesinin ardından Real Madrid'e geri döneceği belirtildi.

Suudi Arabistan'a transferi olay olmuştu

Geçen sezonun ara transfer döneminde Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'a imza atmış ve bu transfer dünya genelinde büyük ses getirmişti. Portekizli yıldız, Arap ekibiyle 2025'in yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

Real Madrid'e dönecek iddiası

Suudi Arabistan'ın ardından geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu.

Portekizli yıldız, futbolculuk kariyeri sona erdikten sonra eski kulübü Real Madrid'e yönetici olarak gidecek. İspanyol devinde başkan Florentino Perez'in, yıldız isimle anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

Bu sezonki performansı

Cristiano Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla şu ana kadar 15 resmi maça çıktı ve bunların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1347 dakika sahada kalan Portekizli yıldız oyuncu, 12 gol ve 2 asistle skora etki etti.