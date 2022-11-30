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    Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile anlaşmak üzere

    Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile anlaşmak üzere

    Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'ın 3 yıllık 225 milyon dolarlık teklifine sıcak bakıyor.
    • 30.11.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 12:47
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    Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra Dünya Kupası sonrası kariyeri için önemli bir karar verecek olan Cristiano Ronaldo, Avrupa devlerinden birer birer ret cevabı almaya devam ediyor.

    Son olarak Bayern Münih'in de hamle yapmayacağını açıkladığı Portekizli yıldızla Suudi Arabistan takımı Al-Nassr ciddi şekilde ilgileniyor.

    Marca'da yer alan habere göre; Arap takımının, Portekizli oyuncuya 3 yıllık 225 milyon dolar teklif ettiği öğrenildi.

    Avrupa'da istediği teklifleri alamayan yıldız futbolcunun, Al-Nassr ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu kaydedilirken oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in, Suudi ekibiyle görüşmeleri devam ettirdiği de gelen haberler arasında.

    Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile anlaşmak üzere #1

    Kadrosunda birçok tanınmış isim var

    Al-Nassr'ın kadrosunda David Ospina ve Gonzalo Martinez'in yanı sıra Türkiye'den tanıdığımız Talisca, Luiz Gustavo ve Vincent Aboubakar gibi futbolcular yer alıyor.

    Suudi Arabistan'ın en başarılı kulüpleri arasında gösterilen ve en son Şampiyonluk zaferini 2019'da yaşayan Al-Nassr, 9 kez ülkenin en iyisi olarak kupayı kaldırdı.

    Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile anlaşmak üzere #2

    Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile anlaşmak üzere #3


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