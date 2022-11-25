Cristiano Ronaldo'ya Al-Nassr'dan teklif

Portekizli dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımından teklif geldi. Başarılı oyuncu Şampiyonlar Ligi hayali gerçekleşmezse gitmeyi düşünebilir.

2022 Dünya Kupası öncesi verdiği röportajda kulübü Manchester United ve teknik direktörü Erik ten Hag'ı eleştiren Cristiano Ronaldo, açıklamalarıyla gündeme damgasını vurmuştu.

Ten Hag ve Manchester United hakkında söylediği sözlerle gündeme oturan Portekizli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucunda feshedilmişti.

Daha önceki teklifi doğruladı

Ayrılık süreci öncesinde Suudi Arabistan'dan Al-Hilal'in, Ronaldo'ya transfer teklifinde bulunduğu öğrenilmişti. CR7 de bu teklifi doğrulamıştı.

Ronaldo'nun Piers Morgan ile yaptığı röportajda dev teklifle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evet teklif doğru ama birçok kişi kulübün beni reddettiğini söylüyor. Tamamen yalan. Beni isteyen kulüpler var. Kendimi kulübümde mutlu ve motive hissettiğim için ayrılmadım."





Bu kez de Al-Nassr istiyor

İngiliz Daily Mail Gazetesi, bu kez de aynı ülkeden Al-Nassr'ın, 37 yaşındaki golcü için yıllık 120 milyon euro vererek devreye gireceğini söyledi.

Suudilerin, Ronaldo'yu ülkelerinde görmek istemelerinin sadece dünyanın ilgisini çekmek değil, ayrıca hayalini kurdukları 2030 Dünya Kupası ev sahipliği için yürütecekleri kampanyada bu transferin kendilerine destek olacağını düşünüyorlar.

Şampiyonlar Ligi olmazsa umut var

Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan kulübüyle menajeri aracılığıyla görüştüğü kaydedilirken tecrübeli ismin ilk hedefi ise Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüple anlaşmak.

Ronaldo'nun bu hayali gerçekleşmezse Al-Nassr için bir umut daha doğacak.