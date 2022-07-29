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- Crystal Palace, Bayern Münih’ten Chris Richards’ı kadrosuna kattı
Crystal Palace, Bayern Münih’ten Chris Richards’ı kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace, Bayern Münih'in 22 yaşındaki savunma oyuncusu Chris Richards'ı renklerine bağladı.
- 29.07.2022 - 11:10
- Güncelleme : 29.07.2022 - 11:22
Chris Richards'ı geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a kiralayan Alman devi Bayern Münih, Amerika Birleşik Devletli oyuncuyu elinde tutmakta zorlanıyordu.
İngiliz temsilcisine transfer olan Richards, Crystal Palace forması giyen Wilfred Zaha'ya olan hayranlığını dile getirmişti ve Premier Lig'de oynamak için sabırsızlandığını ifade etmişti.
Crystal Palace, Bayern Münih'in stoperi Chris Richards ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
12 milyon euro
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, 22 yaşındaki genç savunmacı için Bayern Münih'e 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
82 maçta 7 gol 5 asist
ABD'li savunmacı Chris, profesyonel kariyerinde toplam 82 maçta forma giyerken 7 gol ve 5 asist kaydetti.