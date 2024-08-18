Crystal Palace’tan Zaha açıklaması: Uygun bir durum olsaydı onunla ilgilenirdik

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Galatasaray’da ayrılığı gündemde olan Wilfried Zaha için İngiliz ekibi Crystal Palace’tan açıklama geldi.

Ada ekibinin Başkanı Steve Parish, eski oyuncuları Zaha’yı geri istediklerini ancak bu transferin bu yaz mümkün olmayacağını söyledi.

"GERİ İSTERİM"

Parish, şunları kaydetti:

Wilfried Zaha'yı geri isterim. O kulübümüzün, tarihimizin bir parçası. Bu kulübün yeniden dirilişinin merkezinde yer alabilecek birkaç kişi var ve Wilfried Zaha da onlardan biri. Ne yazık ki bu yaz çeşitli nedenlerden dolayı bu mümkün olmayacak gibi görünüyor. Zaha'ya her şeyin en iyisini dilemeye devam edeceğiz. Bazen onunla konuşuyorum. Geçen sezon iyi bir sezon geçirdiği ve hayallerini gerçekleştirdiği için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı, bu yüzden onun için harika bir hikaye. Ama tabii ki uygun bir durum olsaydı onunla ilgilenirdik.