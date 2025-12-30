CSKA Moskova, Oğuz Aydın'a talip oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Fenerbahçeli futbolcu Oğuz Aydın için bu kez Rusya'dan bir kulüp devreye girdi.

Sarı-lacivertli formayı giyen milli oyuncuya, Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın talip olduğu öğrenildi.

KİRALAMA TEKLİFİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rus kulübü, Oğuz Aydın için satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sundu.

MADDE EKLEMESİ

CSKA Moskova, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye yaptığı teklife 5.5 milyon euro "Zorunlu satın alma' maddesi ekledi.

BU SEZON NE YAPTI?

10 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev alırken, 863 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı.

BONSERVİSİNE 6 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ

Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcuyu 2024-2025 sezonu başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.