Daniel Amartey, İstanbul'a geldi Beşiktaş’ın yeni transferi Daniel Amartey, İstanbul’a indi.

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ganalı savunmacı Daniel Amartey İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlıların uzun süredir pazarlıklarını yürüttüğü Amartey ile her konuda anlaşıldı ve Ganalı yıldız sabah saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı.

Amartey gün içerisinde sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında resmi imzasını atacak.

Senede 1.7 milyon euro kazanacak

1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, siyah-beyazlıların 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.

Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon euro kazanacak olan tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolü ve resmi işlemlerin ardından Almanya'daki kampa katılacak.