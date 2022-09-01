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    Daniel Güiza transfer oldu

    Daniel Güiza transfer oldu

    42 yaşındaki eski Fenerbahçeli Daniel Güiza, İspanya 6. Lig ekibi Algaida'ya transfer oldu.
    • 01.09.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:11
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    Eski Fenerbahçe ve İspanya Milli Takımı forveti Daniel Güiza, yaptığı yeni transferle yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.

    Güiza İspanya 6. Ligi'nde mücadele eden Union Deportiva Algaida'ya transfer oldu. Yeni takımının 99 numaralı formasıyla poz veren Daniel Güiza, bu transferiyle futbol dünyasını bir kez daha şaşırtmayı başardı.

    Daniel Güiza transfer oldu #1

    Fenerbahçe'de eleştirilere rağmen 35 gol attı

    42 yaşındaki İspanyol golcü, Xerez altyapısında yetiştikten sonra sırasıyla Barcelona B, Murcia, Getafe, Mallorca, Fenerbahçe, Johor, Cerro Porteno, Cadiz, Sanluqueno'da forma giydi.

    2008'den 2011'e kadar Fenerbahçe forması giyen Güiza, sarı-lacivertli formayla çıktığı 98 maçta 35 gol 21 asist üretti.

    Daniel Güiza transfer oldu #2


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