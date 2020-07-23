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    Deha Sarıahmet, Real Madrid'le anlaştı

    İspanya'nın önde gelen takımlarından Real Madrid, Başakşehir altyapısında forma giyen Deha Sarıahmet ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 11:44
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    Deha Sarıahmet, Real Madrid'le anlaştı

    Dünya futbolunun devlerinden Real Madrid, Başakşehir altyapısında forma giyen 2003 doğumlu sol kanat futbolcusu Deha Sarıahmet ile ön protokol imzaladı.

    "ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"

    Boluspor altyapısında futbola başlayan Sarıahmet, Gençlerbirliği ve Başakşehir genç takımlarında çıktığı toplam 79 maçta 34 gol attı.

    Genç futbolcu yaptığı açıklamada heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Şu an çok heyecanlıyım. Biraz da düşünceliyim. İngilizce ve İspanyolca çok fazla bilmiyorum. Bu beni biraz zorlayabilir. İnşallah kısa sürede oraya uyum sağlayacağım. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

    Deha Sarıahmet, Real Madrid'le anlaştı #1

    Transfer süreciyle ilgili konuya da değinen Sarıahmet, ''Menajerim görüşmeleri yaptı. Beni bir buçuk yıldır takip ediyorlarmış. Türkiye - Ukrayna ve Gençlerbirliği - Trabzonspor maçlarımı izlemişler." ifadelerini kullandı.

    Deha Sarıahmet, Real Madrid'le anlaştı #2

    Genç futbolcunun ailesi de bu önemli gününde yalnız bırakmadı.

    Deha Sarıahmet, Real Madrid'le anlaştı #3

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