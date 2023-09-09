Deniz Türüç'ten Konuşanlar programında transfer itirafı Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu ileri sürülen Deniz Türüç, Hasan Can Kaya'nın programında siyah beyazlı takımın kendisine olan ilgisini doğruladı.

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Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Deniz Türüç, Beşiktaş'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bir şeyler var ama..."

Exxen'de yayınlanan "Konuşanlar" programına katılan Deniz Türüç, sunucu Hasan Can Kaya'nın "Beşiktaş'a gelecek misin?" sorusu üzerine "Bir şeyler var şu an ama kesin bir durum yok" yanıtı verdi.

"Beşiktaş büyük bir camia"

Türüç, Kaya'nın "Şenol hoca ile kendini bulabilirsin" yorumu üzerine ise "Şenol hoca ile Milli Takım'da çalıştım. Beşiktaş da büyük bir camia" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun açıklaması devam ederken, Hasan Can Kaya'nın "Tamam basın toplantısında değiliz." diyerek oyuncunun sözünü kesmesi de ayrı bir gündem oldu.

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

30 yaşındaki futbolcunun Başakşehir ile sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam ediyor. Bu sezon iki maçta forma giyen Deniz Türüç 78 dakika sahada kaldı.