Denizlispor, Mustafa Yumlu'nun sözleşmesini uzattı

Süper Lig'de kalmayı başaran Denizlispor'da yönetim, takımın tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu'nun kontratını 2 yıl daha uzatma kararı aldı.

Denizlispor, yeni sezonun ilk imzasını attırdı...

Yeşil-siyahlılar, Mustafa Yumlu'nun 2022 yılına kadar Denizli ekibinin formasını giyeceğini açıkladı.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Mustafa Yumlu ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, kulüp başkanımız Ali Çetin, Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, başkan yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Salih Özcan ile Sportif Direktör Burak Özsaraç’ın katıldığı törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon 30 maçta sahaya çıkan Yumlu 3 gol kaydetti.