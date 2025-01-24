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İHA

Yunanistan Süper Ligi takımlarından PAOK, son olarak Başakşehir'de forma giyen Dimitris Pelkas'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Yunan temsilci, sosyal medya hesabından 'Joker geri döndü' başlığıyla paylaştığı video ile transferi duyurdu.

FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'DE OYNADI

Futbola PAOK alt yapısında başlayan 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir'de top koşturdu.

BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Başakşehir formasıyla 11 Süper Lig, 11 de UEFA Konferans Ligi müsabakasında görev alan orta saha oyuncusu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.