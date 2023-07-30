Dinamo Zagreb, Livakovic için 10 milyon euro istiyor Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Dominik Livakovic'in transfer sürecinin uzama nedeni belli oldu. Hırvat kalecinin kulübü Dinamo Zagreb'in yıldız isim için 10 milyon euro bonservis bedelinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Transfer döneminin en hareketli ekibi olan Fenerbahçe, yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaleci bölgesine yabancı bir takviye yapmak isteyen İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takımda uzun süredir devam eden yabancı kaleci arayışında yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den kadrosuna katmak istediği Dominik Livakovic'in transfer sürecinin uzama sebebi belli oldu.

Dinamo Zagreb 10 milyon euro için ısrarcı

Hırvat basınından Sportske'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin aşama kaydettiği Livakovic transferinin henüz mutlu sonla bitmemesinin sebebi, Dinamo Zagreb'in Livakovic'in istediği 10 milyon euroluk serbest kalma maddesinde ısrarcı bir tutum sergilemesi.

Haberde, Fenerbahçe'nin 10 milyon euro gibi bir ücret ödemek istemediği ancak Zagreb ekibinin ise bu ücretten düşük bir bedeli kabul etmeyeceği ifade edildi.

Kulüp kariyerinde 392 maça çıktı

Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruyan 28 yaşındaki kaleci Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.