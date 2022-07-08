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    Doğan Erdoğan, Fortuna Sittard'ta

    Burak Yılmaz'ı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Fortuna Sittard, Gaziantep FK'dan ayrılan Doğan Erdoğan'ı da renklerine bağladı.
    • 08.07.2022 - 11:01
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    Doğan Erdoğan, Fortuna Sittard'ta

    Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ın ardından bir başka Türk oyuncuyu da renklerine bağladı.

    Gaziantep FK ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Doğan Erdoğan, Sittard ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Samsunspor altyapısında yetişti

    Samsunspor altyapısında yetişen, daha sonra Avusturya'nın LASK Linz takımına transfer olan 25 yaşındaki futbolcu sonrasında Trabzonspor, Rizespor ve Gaziantep FK formalarını terletmişti.

    Hatırlanacağı üzere Fortuna Sittard geçtiğimiz haftalarda Burak Yılmaz transferini de açıklamış, üstelik 2 yıllık oyunculuk kariyeri bittikten sonra yıldız ismin 3 yıllığına takımın başına geçeceği de duyurulmuştu.

    Doğan Erdoğan, Fortuna Sittard ta #1


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