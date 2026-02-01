Domenico Tedesco'dan Romelu Lukaku'ya veto!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de ara transferde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Ademola Lookman'la anlaşma sağlayamadı.

Lookman, Atletico Madrid'e imza atmaya hazırlanırken Napoli'nin golcüsü Romelu Lukaku Fenerbahçe'ye önerildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

TRT Spor'da yer alan habere göre Lookman transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle sarı-lacivertliler Lukaku'yu Dünya Kupası öncesinde kiralama formülünü gündemine aldı.

TEDESCO, VETO ETTİ

Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Belçika Milli Takımı'ndan eski öğrencisi Lukaku'nun sakatlık dönüş sürecinde olduğu için bu transferi veto ettiği belirtildi.

Tedesco, Belçikalı futbolcunun transferine daha önce de sıcak bakmamıştı.

SADECE 20 DAKİKA OYNADI

Sakatlığı nedeniyle Romelu Lukaku bu sezon Napoli'de sadece 20 dakika süre aldı ve 3 maçta forma giydi.

32 yaşındaki golcünün Napoli'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

2024'TE TRANSFER OOLDU

Kariyerinde daha önce Lierse, Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter ve Roma'da forma giyen Lukaku, 2024'te Napoli'ye imza atmıştı.