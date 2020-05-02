Donk'un sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray yönetimi, Donk'un sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. 2.2 milyon euro maaş alan Hollandalı futbolcunun yeni sezondaki ücreti ise 1.2 milyon euro olacak.

ensonhaber.com Fatih Terim'in takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen Ryan Donk, ilerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla göz dolduruyor. Galatasaray yönetimi, kazanılan şampiyonluklarla büyük pay sahibi olan Hollandalı futbolcunun sözleşmesini uzatma kararı aldı. Luyindama'nın sezonu kapatmasıyla birlikte defansın lideri olan tecrübeli oyuncu, gelecek sezon da takımda kalacak. 1.2 MİLYON EURO ALACAK Koronavirüs salgını sonrası ekonomik olarak küçülmeye gitme kararı alan yönetimin, yıllık 2.2 milyon euro kazanan 34 yaşındaki futbolcuya 1.2 milyon euro önerdiği, Donk'un da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. İmzaların sezon biter bitmez atılması bekleniyor.