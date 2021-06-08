Donnarumma, PSG’ye yakın

16 yaşından beri Milan’ın kalesini koruyan Gianluigi Donnarumma, sözleşmesinin sona ermesiyle boşa çıktı. PSG, 22 yaşındaki kaleciyi yıllık 12 milyon euroya ikna etti.

İtalyan ekibi Milan’da sözleşmesi sona eren kaleci Gianluigi Donnarumma, yıllık maaşına zam istediğini daha önce Milan yönetimine bildirmişti. EURO 2020 öncesinde bonservisi elinde olan İtalyan kaleciyi, PSG’nin transfer etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

12 MİLYONDAN 5 YILLIK KONTRAT

Altyapısından yetiştiği ve 16 yaşından beri kalesini koruduğu Milan’dan ayrılan Donnarumma, Fransız devi PSG’ye imza atmak üzere. 5 yıllık kontrat üzerinden anlaşan Donnarumma, yıllık 12 milyon euro kazanacak.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; transferinde yıllık ücretin yanı sıra PSG’nin Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kulüp olmasının da etkisi olduğu iddia edildi. İtalya’nın EURO 2020 kamp kadrosunda olan kalecinin, Türkiye maçı öncesinde sağlık kontrolünden geçip imza atması bekleniyor.

2015 yılından beri Milan’ın kalesini koruyan Donnarumma, bu süreçte 251 maça çıktı ve bu maçların 88’inde kalesini gole kapattı.