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Dört futbolcunun geleceği Emre Belözoğlu'nun elinde

Dört futbolcunun geleceği Emre Belözoğlu'nun elinde

Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacakları henüz belli olmayan Mehmet Ekici, Tolgay Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'la ilgili kararı Emre Belözoğlu verecek.