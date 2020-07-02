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    Dört futbolcunun geleceği Emre Belözoğlu'nun elinde

    Dört futbolcunun geleceği Emre Belözoğlu'nun elinde

    Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacakları henüz belli olmayan Mehmet Ekici, Tolgay Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'la ilgili kararı Emre Belözoğlu verecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 15:32
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    Dört futbolcunun geleceği Emre Belözoğlu'nun elinde #1

    Fenerbahçe'de gündemin en önemli maddelerinden biri de takımdan gönderilecek futbolcular...

    Sarı-lacivertlilerde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve beklentileri karşılayamayan Zajc'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

    Futbol departmanını Belözoğlu'na bağlayan yönetim, takımdan gidecek isimler hakkında da kararı 39 yaşındaki futbol adamına bıraktı.

    KALAN 5 MAÇTAKİ PERFORMANSA DA BAKACAK

    Dört futbolcuyu da yakından tanıyan Emre'nin kalan 5 haftadaki performansı da dikkate alacağı ve kesin kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi.

    Dört futbolcunun geleceği Emre Belözoğlu'nun elinde #2

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