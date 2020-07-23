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    Dorukhan Toköz ile yeni sözleşme imzalanıyor

    Siyah-beyazlıların gelecek sezonda çok şey beklediği Dorukhan Toköz'le sözleşme iyileştirme konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 10:42
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 10:42
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    Dorukhan Toköz ile yeni sözleşme imzalanıyor

    Beşiktaş'ta bu sezon sakatlığından dolayı fazla forma şansı bulamayan Dorukhan Toköz ile 1 yıllık daha kontratı olmasına rağmen yeni sözleşme imzalanacak.

    Eski yönetimin yıllık 1.2 milyon euroluk teklifini kabul eden Milli oyuncu, daha sonra ise 1.7 milyon euro talep etmişti.

    Dorukhan Toköz ile yeni sözleşme imzalanıyor #1

    1.3 MİLYON EURO'YA YENİ SÖZLEŞME

    Yaşanan bu gelişmeler sonrasında 24 yaşındaki yıldız, yönetim ile yaptığı son görüşmelerde önemli bir yol kat etmeyi başararak, 1.3 milyon euroya el sıkıştı.

    Dorukhan'ın önümüzdeki günler içerisinde siyah-beyazlılar ile 3+1 yıllık kontratı imzalamasının beklendiği öğrenildi.

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