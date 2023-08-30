Dries Mertens gidiyor! Araplardan çılgın teklif Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Dries Mertens'e yıllık 10 milyon euro kazanacağı bir teklif Suudi Arabistan'dan geldi. Oyuncu gitmeye sıcak bakarken sarı-kırmızılılar bonservis kazanmak istiyor...

ensonhaber.com

Galatasaray'ın 36 yaşındaki futbolcusu Dries Mertens için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce Japonya ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Belçikalı futbolcuya Arap kulüplerinden bir kez daha ilgi olduğu öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu için yıllık 10 milyon euro maaşı gözden çıkartan Araplar, Mertens'i de ikna etti.

Galatasaray bonservis bekliyor

Başarılı futbolcu transfere sıcak bakarken, sarı-kırmızılılar da 5 milyon euro gibi bir bonservis ödenmesi halinde oyuncunun gidişine izin verecek.

Mertens, bu sezon 8 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.