Dries Mertens'e Suudi Arabistan'den sürpriz teklif Galatasaray’ın geçen sezon serbest statüde bonservissiz transfer ettiği Belçikalı yıldız Dries Mertens’e Suudi Arabistan’dan 10 milyon euroluk teklif geldi.

Avusturya'da kamp yaparak yeni sezona hazırlanan son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Angelino transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi ve Leandro Paredes'i de açıklamaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da bir yandan da takımdaki futbolcuların geleceği belli oluyor. Geçen sezon başında bonservissiz bir şekilde sarı-kırmızılı takıma imza atan Mertens'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

10 milyon euro teklif yapıldı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre; ismi verilmeyen bir Suudi Arabistan kulübü, sarı-kırmızılıların 36 yaşındaki yıldızı için 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Aslan’ın, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek Mertens için gelen sürpriz teklife vereceği cevap merakla beklenirken; Arap kulübünün Belçikalı yıldıza yıllığı 5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi ve doğrudan 9 gole katkı verdi.

Zaniolo'ya teklif yapılmıştı

Daha önce takımın bir diğer yıldızı Nicolo Zaniolo'ya da Suudi Arabistan'dan teklif gelmişti. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, İtalyan oyuncuya yıllık 30 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme teklif etmişti.