Dursun Özbek: Icardi 40 milyon euroluk teklifi reddetti Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin transfer süreciyle ilgili kendisinin 40 milyonluk teklifi reddederek 10 milyon euroluk teklife imza attığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yeni transferler için taraftarlar ile birlikte düzenlenen organizasyonda konuşan Dursun Özbek, Arjantinli yıldız Mauro Icardı için şu ifadeleri kullandı:

"Yılda 40 milyon euroluk teklifi reddetti"

Icardi, yılda yaklaşık 40 milyon euroluk teklifi reddederek sponsorlarımızın 4 milyon eurosunu karşıladığı toplamda 10 milyon euroluk teklife imza atmıştır. Bu vesileyle kendisi bu konularda isminin geçmesini istemese de Erden kardeşim ve Nef Ailesi başta olmak üzere tüm sponsorlarımız, imkansız deneni başarmak için yanımızda oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar.

Icardi'nin geçen sezon kariyeri

Galatasaray ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Icardi, geride bıraktığımız sezon Trendyol Süper Lig'de 22 gol attı ve 7 asist yaptı.