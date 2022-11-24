Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo sorusuna cevap

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok" diyerek iddiaları yalanladı.

Manchester United'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo'nun adı, Galatasaray'la anılmaya devam ediyor.

Galatasaraylı taraftarlar da Ronaldo'nun sözleşmesini feshetmesinin ardından sosyal medyada yönetime çok sayıda mesaj yolladı ve Portekizli süper starın transfer edilmesi için baskı yapmaya başladı.

"Ronaldo planlarımız içinde yok"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ronaldo iddiaları için açıklama geldi.

Özbek, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok." dedi.

Bu sözler üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar bir hayli üzüldü.