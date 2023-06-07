Dursun Özbek'ten Mauro Icardi sözleri: Geliyor Sarı-kırmızılı taraftarların geleceğini merakla beklediği Mauro Icardi ile ilgili müjde Başkan Dursun Özbek'ten geldi.

Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray, 37. haftada konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek sezonu mutlu sonla kapattı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hemen başladı. Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi'nin geleceği merak konusu oldu.

Sezonu sarı-kırmızılı takımda kiralık geçiren Arjantinli golcü oyuncu İstanbul'dan ayrılırken, başkan Dursun Özbek taraftarı heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur, düzenlenen şampiyonluk organizasyonuna katıldı. Şampiyon kupasıyla birlikte organizasyona katılan Dursun Özbek burada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özbek, Mauro Icardi transferiyle ilgili, "Ömer Bey'in desteklerine çok teşekkür ediyoruz. Icardi geliyor." ifadelerini kullandı.

22 golle gol krallığında ikinci sırada

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde kaydettiği golle bu sezon ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı.

Süper Lig'de forma giydiği son 6 maçta da ağları havalandırmayı başaran Icardi, bu müsabakalarda 9 kez topu filelerle buluşturdu.

Arjantinli futbolcu, 2007-2008 sezonundan beri Galatasaray formasıyla ilk 11'de üst üste çıktığı 8 lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

Şampiyon takımları boş geçmedi

Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takıma transferinden önce oynanan Trabzonspor maçında görev alamayan Icardi, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada da birer kez gol sevinci yaşadı.

Arjantinli futbolcu, sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'u 2-1, Başakşehir'i 1-0 ve Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçlar ile Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri karşılaşmada birer gol attı.

Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk kazanan takımlar karşısında forma giydiği 7 maçta 8 gol kaydetti.