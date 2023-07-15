Dusan Tadic, Ajax'tan ayrıldı

Transfer döneminin sessiz takımlarından olan Beşiktaş'ın son günlerde gündemine gelen Dusan Tadic hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

34 yaşındaki futbolcudan siyah-beyazlı takımı sevindiren bir haber geldi. Hücum oyuncusu, 2018 yılından bu yana forma giydiği Hollanda Ligi ekibi Ajax'a veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sırp yıldız oyuncunun 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak Dusan Tadic sözleşmesinin feshedilmesini istedi.

Ajax da kulübün efsaneleri arasında kendine yer bulan 34 yaşındaki Dusan Tadic'in bu isteğini kabul etti ve takımdan ayrılmasına izin verdiğini açıkladı.

Ajax'tan ayrıldığını açıklayan Tadic, şu ifadeleri kullandı:

Bu karar verdiğim en zor kararlardan biriydi, ancak verilmesi gereken bir karardı. Bu benim dışında kulübünde yeni bir başlangıç yapması için verdiğim bir karardı. Ajax'la başardığım ve geçirdiğim zaman kariyerimin en iyi dönemiydi, daha önce böyle bir dönem geçirmemiştim. Tüm taraftarlara burada geçirdiğim zamanlar için teşekkür ediyorum. Bu sonsuza kadar sürecek bir veda değil. Sonsuza kadar bir Ajax taraftarı olacağım ve umuyorum ki Amsterdam'a kısa süre içerisinde başka bir görevde tekrardan geleceğim.