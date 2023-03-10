Eden Hazard, Fenerbahçe'ye önerildi Real Madrid kariyerinde istikrar yakalayamayan yıldız futbolcu Eden Hazard'ın menajeri oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 kaybeden ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi adına çalışmalar devam ediyor.

Bu doğrultuda yıldız bir transferi amaçlayan sarı-lacivertli takımda devre arası transfer döneminde de gündeme gelen Eden Hazard'ın ismi yeniden konuşulmaya başlandı.

Real Madrid göndermek istiyor

2019 yılında Chelsea'dan Real Madrid'e 100 milyon euro karşılığında transfer olan ancak beklentilerin çok gerisinde kalan Eden Hazard'ın İspanya macerası sezon sonunda sona erebilir.

İspanyol devinin kadroda düşünmediği futbolcuyu gelecek sezon başka bir takıma kiralamak istediği öğrenildi. 20 milyon euroluk maaşı nedeniyle takımdan gönderilmek istenen futbolcunun maaşının büyük bir kısmını Real Madrid'in ödeyeceği belirtildi.

Menajeri Fenerbahçe'ye önerdi

Madrid'in aldığı bu kararın ardından Belçikalı yıldızın menajeri Fenerbahçe'ye haber gönderdi. Menajer, oyuncusu Hazard'ı sarı-lacivertlilere getirebileceğini söyledi. Fenerbahçe'nin ise henüz bu teklife geri dönüş vermedi.

73 maçta forma giydi

2024 yılına kadar sözleşmesi devam eden futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle Madrid kariyerinde bir türlü istikrar yakalayamadı.

31 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla bu zamanda kadar 73 maça çıktı. Hazard, bu maçlarda 7 gol ve 11 asistle oynadı.