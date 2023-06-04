Eden Hazard resmen kulüpsüz kaldı Real Madrid, 3 oyuncusuyla yolların ayrıldığını açıkladı. Son açıklamada, Chelsea'den 2019'da 115 milyon euroya transfer edilen Eden Hazard ile de yolların ayrıldığı duyuruldu.

Real Madrid'de sezon sonuyla birlikte üst üste açıklamalar geldi.

Madrid ekibi; Marco Asensio, Mariano Diaz ve Eden Hazard'ı resmen duyurdu.

Belçikalı süper yıldız Eden Hazard, 2019 yılında Real Madrid'e transfer olduğunda 150 milyon Euro piyasa değerine sahipti.

115 milyon euroya transfer edilmişti

32 yaşındaki oyuncu, o dönem 115 milyon euro karşılığında kadroya katılmıştı.

Eden Hazard, sakatlıklarla geçen Real kariyerinde bir türlü kendisini toparlayamadı ve Londra'daki süper yıldız görüntüsünden çok uzak kaldı.

Hazard'ın 2024 yazına kadar sözleşmesi olmasına rağmen; Madrid ekibi sözleşme sonunu beklemeden ayrılık yoluna gitti.

Chelsea ile 2 kez Premier Lig kazanan oyuncu, son olarak 2018/2019'da Avrupa Ligi'ni kazanarak takımına veda etmişti.

Sakatlıkların sonu gelmedi

Chelsea kariyerinde 14 kez sakatlanan oyuncu, Real Madrid'de ise 18 kez sakatlandı.

Fark ise Hazard'ın Chelsea'de bu sakatlık sayısına 7 yılda ulaşmıştı. Real Madrid'de ise 4 yılda 18 sakatlık yaşayarak kendisini toparlayamadı.

Kendisine bakmadığı ve yeterince antrenmanlara önem vermediği söylenen oyuncu, kariyerinde tepe taklak aşağı düştü.

"Harika oyuncu ama berbat bir çalışan"

2 sene önce daha önce Hazard'la da çalışmış olan isimlerden olan Jose Mourinho bu duruma değinmişti.

Portekizli teknik direktör, Belçikalı oyuncu için;

"Onun harika bir futbolcu olduğunu görüyorsunuz ama antrenman yapmada berbattı. Sahaya çıktığında yeteneğini görüyorsunuz ama yeterince çalışmıyordu."

dedi.

Mourinho, yeterince profesyonel olsaydı oyuncusunun çok farklı bir noktada olacağını da belirtiyordu.

Emekli olabilir

An itibariyle kulüpsüz durumda kalan Hazard, eğer yeterince iyi bir teklif bulamazsa emeklilik seçeneğini de düşünebilir.