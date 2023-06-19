Edin Dzeko, Fenerbahçe sorusu karşısında gülümsedi Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko'ya Lüksemburg maçı öncesi Fenerbahçe'ye transferi soruldu. Edin Dzeko'nun gülümseyip soruya yanıt vermemesi dikkat çekti.

2022-2023 sezonunu Türkiye Kupası'yla kapatan ve gelecek yıl Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

İskoçya Ligi ekibi Rangers'tan Ryan Kent'i kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştiren sarı-lacivertliler yıldız bir forveti renklerine bağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki ikinci transferi olması beklenen ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Edin Dzeko dikkat çeken bir harekete imza attı.

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Fenerbahçe sorulunca gülümsedi

Bosna Hersek, EURO 2024 Elemeleri'nde Lüksemburg'un konuk edecek. Edin Dzeko bu karşılaşma öncesinda basın toplantısına katıldı.

Toplantıda Dzeko'ya Fenerbahçe'ye transferi de soruldu. Edin Dzeko'nun gülümseyip soruyu cevapsız bırakması ise dikkatlerden kaçmadı.

Bu sezon İtalyan devinde 52 resmi maça çıkan Bosna Hersekli yıldız, 14 gol ve 5 asist katkısında bulundu. Bonservisi elinde olan 37 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da oynamaya sıcak baktığı biliniyor.