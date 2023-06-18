Edin Dzeko'nun menajeri Fenerbahçe için geldi Edin Dzeko'nun menajerliğini yapan Alessandro Lucci, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

2022-2023 sezonunu Başakşehir karşısında alınan Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktör arayışlarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, sezonu gol kralı olarak tamamlayan Enner Valencia'nın Brezilya Ligi ekibi Internacional'e transferi sonrasında kadrosuna yıldız bir golcü katmak istiyor.

Menajeri İstanbul'a geldi

Bu doğrultuda görüşmeleri hızlandıran Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde sona yaklaşıyor. Inter ile anlaşması sona eren ve bonservisi elinde olan Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci, sarı-lacivertli yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Dzeko'ya yılık 4 milyon euro önerdi

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, 37 yaşındaki golcüye yıllık 4 milyon euro ve bonuslardan oluşan bir teklifte bulundu.

Milano ekibinde bu sezon 52 resmi maça çıkan Dzeko, 14 gol attı ve 5 asist yaptı. Dzeko, Inter kariyerinde ise 2'şer kez İtalya Kupası ile İtalya Süper Kupası'nı kazandı.