Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye ret: Fikrini maaş değiştirebilir Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan 37 yaşındaki Edin Dzeko'nun çocuklarının okulunu bahane ederek ilk görüşmede sarı-lacivertlileri reddettiği öğrenildi.

Enner Valencia'nın International ile anlaşmasının ardından nokta atışı santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Edin Dzeko ismi gündeme geldi.

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Dzeko ve menajeriyle görüşme gerçekleştiren Ali Koç, ilk temasta olumsuz yanıt aldı.

İyi bir maaş bekliyor

Çocuklarının okulunun İtalya'da olduğunu ve bu yüzden ülke değiştirmeye sıcak bakmadığını söyleyen Boşnak futbolcunun ancak iyi bir maaş verilirse fikrinin değişebileceği öğrenildi.

37 yaşındaki Dzeko bu sezon Inter formasıyla toplam 51 maça çıkarken 14 gol 5 asistle oynadı.