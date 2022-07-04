Petrol
111.83
0.18%
Euro
17.5004
0.12%
Dolar
16.7742
0.12%
Altın
975.88
-0.02%
Borsa
2457
0.53%
Bitcoin
322.788
-0.09%
BTXN Coin
6.86
-2.69%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Efecan Karaca, Galatasaray'ı bekliyor

    Galatasaray altyapısında yetişen ve şu anda Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, kulüplerin anlaşması halinde sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yaklaştı.
    • 04.07.2022 - 10:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Efecan Karaca, Galatasaray'ı bekliyor

    Son 2 sezonda önce Trabzonspor'un, ardından Fenerbahçe'nin kapısından dönen Efecan Karaca için bu kez Galatasaray devrede.

    Teknik direktör Okan Buruk'un kanat bölgesine alternatif oyuncu olarak transfer edilmesini istediği 32 yaşındaki Efecan konusunda, Alanyaspor 'la ilk temas kurulmuştu. Ancak kaptanıyla sözleşme uzatan Güney ekibinin bonservis için kapıyı yüksek bir rakamdan açtığı öğrenildi.

    Efecan Karaca, Galatasaray ı bekliyor #1

    17 gol 40 asist

    Galatasaray altyapısında yetişen Efecan, kulüplerin anlaşması halinde sarı- kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor.

    Efecan Karaca, Süper Lig kariyerinde çıktığı 188 maçta 17 gol attı ve 40 asiste imza attı.


    İlginizi Çekebilir

    Lille'den Roma'ya Transfer Olan Zeki Çelik İtalya'da
    Transfer dosyası

    Lille'den Roma'ya Transfer Olan Zeki Çelik İtalya'da

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Unutulmaya yüz tutan mesleklere 250 bin lira hibe
    Ekonomi

    Unutulmaya yüz tutan mesleklere 250 bin lira hibe

    Görüş Bildir