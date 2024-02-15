Egemen Buğra Şeker, futbol okulundan İstanbulspor'a transfer oldu Süper Lig'de kalma mücadelesi veren İstanbulspor, geleceğin yıldız adaylarına yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı-siyahlılar altyapıya yeni bir transfer yaptı.

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Süper Lig ekibi İstanbulspor, geleceğe yatırımını yaptı.

Fatih Karagümrük Futbol Okulu'na bağlı Esen Bayburtspor'da (Kuzey Akınspor) forma giyen 10 yaşındaki Egemen Buğra Şeker, Süper Lig ekibi İstanbulspor'un altyapısına transfer oldu.

Sol açık ve santrfor bölgelerinde oynadığı bilinen Egemen Buğra'nın kırmızı siyah kuşak sahibi lisanslı bir tekvandocu olduğu kaydedilirken, İstanbul'da düzenlenen Minikler Tekvando İl Birinciliği turnuvasında da bronz madalya kazanması dikkati çekti.

U12 takımında oynayacak

Yeni takımında oynayacağı için heyecanlı olduğunu aktaran genç futbolcu adayı, kendisini bugünlere getiren tüm hocalarına da teşekkür etti.

Çocukluk yıllarında tekvando ve futbolu aynı anda götüren Zlatan Ibrahimovic'i örnek alan Egemen Buğra'nın İstanbulspor'un U12 takımında görev alacağı öğrenildi.