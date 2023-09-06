Emin Bayram, KVC Westerlo'ya kiralandı Galatasaray, Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu sonuna kadar Belçika temsilcisi KVC Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

İHA

Galatasaray, altyapısından yetişen 20 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu sonuna kadar Belçika temsilcisi KVC Westerlo'ya kiralandığını duyurdu.

"KVC Westerlo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır"

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda KVC Westerlo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 11 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, gol ya da asist katkısı üretemedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)