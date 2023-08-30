Emirhan İlkhan resmen Başakşehir'de Başakşehir, Torino'dan Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Beşiktaş'ta büyük bir yükseliş yaşayan ancak "Avrupa'ya gitmek istiyorum." diyerek serbest kalma bedelinin ödenmesiyle birlikte Torino'ya giden Emirhan İlkhan, hayallerini gerçekleştirdi ama antrenmanlarda İtalyanlar tarafından beğenilmedi.

Torino, 4.9 milyon euro ödediği genç futbolcuyu geçen sezon Sampdoria'ya kiralarken, Emirhan orada da şans bulamadı.

İstanbul'a döndü

Başakşehir, Torino'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC'de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.



Emirhan İlkhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Kendisini kanıtlamak istiyor

Türkiye'ye dönen Emirhan'ın da burada yeniden kendisini kanıtlamak isediği de gelen haberler arasında.

Genç isim, geçen sezon 2 ayrı takımda toplam 12 maçta 190 dakika oynayabildi ve skora katkı sağlayamadı.