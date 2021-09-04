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- Emre Akbaba Alanyaspor'la anlaştı
Emre Akbaba Alanyaspor'la anlaştı
Sarı-kırmızılılar, Emre Akbaba'yı 1 sezonluğuna kiralamak için Alanyaspor'la anlaşmaya vardı.
- Haber Merkezi
- 04.09.2021 - 08:45
- Güncelleme : 04.09.2021 - 08:47
Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatan ancak yapılan transferlerin ardından kadroda planlamasında yer bulamayan Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımın UEFA kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana da katılmayan Emre Akbaba'nın Trabzonspor'a transferi gündemdeydi ancak sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavili kulüp anlaşma sağlayamadı.
MAAŞINI ALANYASPOR ÖDEYECEK
28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor ile yapılan görüşmelerin ardından tüm şartlarda anlaşma sağlandı.
Sporx’in haberine göre; Akdeniz ekibi, Emre Akbaba'nın bu sezon maaşını ödeyecek ve kiralık olarak kadrosuna katacak.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Emre Akbaba, takımına 5 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.