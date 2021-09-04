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    Emre Akbaba Alanyaspor'la anlaştı

    Emre Akbaba Alanyaspor'la anlaştı

    Sarı-kırmızılılar, Emre Akbaba'yı 1 sezonluğuna kiralamak için Alanyaspor'la anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 08:47
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    Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatan ancak yapılan transferlerin ardından kadroda planlamasında yer bulamayan Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımın UEFA kadrosuna alınmadı.

    Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana da katılmayan Emre Akbaba'nın Trabzonspor'a transferi gündemdeydi ancak sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavili kulüp anlaşma sağlayamadı.

    Emre Akbaba Alanyaspor la anlaştı #1

    MAAŞINI ALANYASPOR ÖDEYECEK

    28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor ile yapılan görüşmelerin ardından tüm şartlarda anlaşma sağlandı.

    Sporx’in haberine göre; Akdeniz ekibi, Emre Akbaba'nın bu sezon maaşını ödeyecek ve kiralık olarak kadrosuna katacak.

    Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Emre Akbaba, takımına 5 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.

    Emre Akbaba Alanyaspor la anlaştı #2

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