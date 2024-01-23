Emre Akbaba, Pendikspor yolunda Sezon sonunda Adana Demirspor'la sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba'nın, Pendikspor'a transfer olacağı iddia edildi.

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Adana Demirspor ile yollarını ayırmayı planlayan Emre Akbaba için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Başarılı futbolcunun, ligin güçlenen ekibi Pendikspor'a transfer olacağı konuşuluyor.

İmzalar yakın zamanda atılabilir

Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, transferi doğrularken, iki taraf arasındaki imzaların da kısa sürede atılması bekleniyor.

Öte yandan deneyimli oyuncuyu, Ankaragücü ve Trabzonspor'un da istediği kaydedildi.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergiledi. Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.