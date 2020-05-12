Emre Belözoğlu'ndan Erol Bulut baskısı Pellegrini ve Bjelica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'dan gelen Erol Bulut isteği üzerine geri adım attı. Sarı-lacivertlilerde ibrenin, Bulut'a döndüğü öğrenildi.

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Ersun Yanal ile aylar önce yollarını ayırmasına rağmen henüz bir teknik direktörle anlaşamayan Fenerbahçe'de, hoca arayışları sürüyor.

Yabancı bir teknik adamla çalışmak isteyen Başkan Ali Koç, Pellegrini ve Bjelica ile bir süredir görüşmeler yapıyordu.

BJELİCA İSMİ ŞİMDİLİK RAFA KALDIRILDI

İlk olarak Pellegrini gibi tecrübeli bir hocayı takımın başına getirmek isteyen Koç, maddi imkansızlıklar nedeniyle rotayı Bjelica'ya çevirmişti.

Hırvat teknik adamla yapılan görüşmelerde büyük yol kateden sarı-lacivertli yönetim, önümüzdeki sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'ndan gelen talep üzerine geri adım attı.

İBRE BULUT'A DÖNDÜ

Yerli bir hocayla çalışılmasının daha doğru olduğunu düşünen Belözoğlu'nun, Erol Bulut konusunda başkan Ali Koç'u büyük oranda ikna ettiği öğrenildi.

Yönetimin, şu ana kadar menajerler aracılığıyla yokladığı 45 yaşındaki hocayla, ilerleyen günlerde video telekonferans yoluyla bir görüşme yapması bekleniyor.