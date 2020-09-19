Emre Belözoğlu'nun Malang Sarr ısrarı sürüyor

Oyuncu Hakan Ural, Emre Belözoğlu'un Chelseali stoper Malang Sarr'ı kiralamak için yoğun çaba harcadığını söyledi.

Defans bölgesine Lemos ve Tisserand'ı transfer eden Fenerbahçe'nin bir stoper daha alacağı ortaya çıktı.

"Sadece Fenerbahçe" programına konuk olan oyuncu Hakan Ural, Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

"SARR'I ALACAĞIM "

Ural, "Emre bana inatla ve ısrarla 'Malang Sarr'ı kiralayacağım' dedi. Takmış kafayı ona. Chelsea aldı onu dedim. Emre de 'Abi alsın sen bırak. Alacağım onu' dedi bana." ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki defans oyuncusu, geçtiğimiz günlerde İngiliz deviyle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Chelsea yönetimi, genç oyuncuyu başka bir takıma kiralamak istediklerini duyurmuştu.