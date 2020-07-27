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    Emre Kılınç ve Mert Hakan Sivasspor'dan ayrıldı

    Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın takımdan ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada tecrübeli futbolculara başarı dileklerinde bulunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 11:47
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    Emre Kılınç ve Mert Hakan Sivasspor'dan ayrıldı

    Süper Lig takımlarından Sivasspor'un önemli isimlerinden Emre Kılınç ve Mert Hakan sözleşmelerini tamamlayarak takımlarından ayrıldı.

    EMRE KILINÇ'A VEDA

    Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamada "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre." denildi.

    Emre Kılınç ve Mert Hakan Sivasspor'dan ayrıldı #1

    GALATASARAY'LA İSMİ ANILIYOR

    25 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini eline almasının ardından kısa bir süre içerisinde Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

    Sivasspor'da bu sezon 31 resmi maçta görev alan Emre Kılınç, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

    Emre Kılınç ve Mert Hakan Sivasspor'dan ayrıldı #2

    MERT HAKAN DA AYRILDI

    Sivasspor'dan sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş için yapılan açıklamada "3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş'a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan." denildi.

    FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

    25 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini eline almasının ardından kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

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