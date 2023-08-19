Emre Kocadağ'dan Anderson Talisca ve Sergio Ramos açıklaması Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, transfer gündeminde bulunan Sergio Ramos ve Anderson Talisca hakkında konuştu.

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ transfer görüşmeleri içerisinde bulunduğu oyuncuların son durumlarını anlattı.

Emre Kocadağ, transfer konusunda görüştükleri yıldızların durumlarını yakından takip ederken Beşiktaş'a yıldız oyuncu kazandırmak konusunda elinden geleni yaptıklarını söyledi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kulübün transfer gündemi için konuşulan Sergio Ramos ve Anderson Talisca’yla ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu.

"Piyasası 23-25 milyon euro"

İlk olarak boşta bulunan İspanyol stoperle ilgili konuşan Kocadağ şöyle konuştu:

Ramos için medyada 5 milyon Euro yıllık talebi olduğu yazılıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Arabistan’a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon euro. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorluyorum. Olabilir. ‘Adriano’yu getirdin, Ramos niye olmuyor’ diyorsunuz. O zaman Adriano örnek Barça’da 5’e oynuyordu. Piyasası 3’e indi, aldım. Ramos’un piyasası aynı değil.

"Talisca imkansız gibi"

Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca’nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi

"Kimseyle yarışta değiliz"