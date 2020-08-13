Enes Ünal, Getafe'de

Geçtiğimiz sezonu Real Valladolid'de kiralık olarak geçiren Enes Ünal, Getafe'yle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

2015 yılında Bursaspor'dan Manchester City'ye transfer olan Enes Ünal, birçok takımda kiralık olarak oynadıktan sonra Villarreal'e satılmıştı.

Geçtiğimiz sezonu Real Valladolid'de geçiren 23 yaşındaki oyuncu, bir kez daha takım değiştirdi.

9 MİLYON EURO

İspanyol ekibi Getafe, milli futbolcuyu 9 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

5 yıllık sözleşmeye imza atan Enes, Valladolid'de çıktığı 37 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

GETAFE 9. TAKIMI

Bursaspor'dan Manchester City'ye transfer olan golcü futbolcu, daha sonra Belçika'nın Genk, Hollanda'nın NAC Breda ve Twente, İspanya'nın da Villarreal, Levante ve Real Valladolid takımlarında forma giymişti.

Böylece Getafe, Enes'in 9. takımı oldu.