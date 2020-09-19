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Eran Zahavi, PSV'de
Adı uzun süre Fenerbahçe'yle anılan İsrailli golcü Eran Zahavi, Hollanda ekibi PSV'ye transfer oldu.
- Haber Merkezi
- 19.09.2020 - 11:52
Çin ekibi Guangzhou ile yollarını ayıran Eran Zahavi'nin yeni adresi belli oldu.
Adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan İsrailli golcü, tercihini PSV'den yana kullandı.
UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Hollanda ekibiyle anlaşan golcü futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek için Hollanda'ya gitti.
33 yaşındaki forvet, uçakta çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.