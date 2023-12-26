Eric Bailly'ye Süper Lig'den sürpriz talip

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Beşiktaş'ta yeni yönetimin gelmesiyle birlikte gözden çıkarılan 5 futbolcudan biri olan Eric Bailly'ye Süper Lig'den talip çıktı.
Siyah-beyazlılarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen 29 yaşındaki futbolcuyu, Trabzonspor'un istediği öğrenildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği Fildişili futbolcunun, bordo-mavili takıma gelmesi halinde eski formuna döneceği düşünülüyor.
Maaşı biraz yüksek
Maaşı 2.2 milyon euro olan deneyimli savunmacı için çıkış noktası arayan bordo-mavililer, devre arasında resmi teklifte bulunacak.
Öte yandan Bailly ile Villarreal'in de ilgilendiği biliniyor.
Eski Manchester United futbolcusu, bu sezon tüm kulvarlarda sadece 8 maçta forma giydi.
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