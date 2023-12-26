Eric Bailly'ye Süper Lig'den sürpriz talip Beşiktaş'ta istenmeyen adam olan Eric Bailly için Trabzonspor'un harekete geçtiği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta yeni yönetimin gelmesiyle birlikte gözden çıkarılan 5 futbolcudan biri olan Eric Bailly'ye Süper Lig'den talip çıktı.

Siyah-beyazlılarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen 29 yaşındaki futbolcuyu, Trabzonspor'un istediği öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği Fildişili futbolcunun, bordo-mavili takıma gelmesi halinde eski formuna döneceği düşünülüyor.

Maaşı biraz yüksek

Maaşı 2.2 milyon euro olan deneyimli savunmacı için çıkış noktası arayan bordo-mavililer, devre arasında resmi teklifte bulunacak.

Öte yandan Bailly ile Villarreal'in de ilgilendiği biliniyor.

Eski Manchester United futbolcusu, bu sezon tüm kulvarlarda sadece 8 maçta forma giydi.