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Erol Bulut'un odasındaki Fatih Terim detayı

Erol Bulut'un odasındaki Fatih Terim detayı

Antalyaspor'u eleyerek adını finale yazdıran Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut maç sonu bir paylaşım yaptı. Fotoğraftaki Fatih Terim detayı ise dikkatlerden kaçmadı.