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- Erol Bulut'un odasındaki Fatih Terim detayı
Erol Bulut'un odasındaki Fatih Terim detayı
Antalyaspor'u eleyerek adını finale yazdıran Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut maç sonu bir paylaşım yaptı. Fotoğraftaki Fatih Terim detayı ise dikkatlerden kaçmadı.
- Haber Merkezi
- 19.06.2020 - 09:31
Alanyaspor, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Rakibini 4-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Alanya ekibinde büyük sevinç yaşanırken, teknik direktör Erol Bulut'tan maç sonu bir paylaşım geldi.
Finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan turuncu-yeşillilerde teknik ekibiyle çekilen bir fotoğrafı paylaşan Bulut, "Tebrikler Takım" notunu düştü.
FOTOĞRAFI DUVARA ASMIŞ
45 yaşındaki hocanın paylaştığı fotoğraftaki Fatih Terim detayı ise gözlerden kaçmadı.
Genç çalıştırıcının odasında, Alanyaspor'un Galatasaray'ı elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyor.
Hatırlanacağı gibi Bulut, o hareketi Terim'e karşı yapmadığını söylemişti.