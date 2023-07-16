Erol Bulut'un takımı Cardiff City, Aaron Ramsey'i transfer etti

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Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere Championship ekibi Cardiff City, Galli futbolcu Aaron Ramsey'yi kadrosuna kattı.

Cardiff City Kulübü, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramsey ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transfer duyurusunda görüşlerine yer verilen Erol Bulut, şu ifadeleri kullandı:

Bizim için harika bir gün. Aaron, kariyerine burada başladı ve şimdi hedeflerimize ulaşmamıza yardım etmek için döndü. Bu transferi mümkün kıldığı için kulüp sahibi Vincent Tan ve başkanımız Mehmet Dalman'a teşekkür ederim. Son 2-3 haftadır çok çalıştılar. Aaron, Premier Lig, İtalya ve Fransa'da harika bir kariyere sahipti. Şimdi de Cardiff'e evine döndü. Umarım bizimle son yılları da harika geçer ve umarım hayallerimizi gerçekleştirebiliriz.